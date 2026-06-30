SHAMAN объяснил отказ от нижнего белья и показал трусы журналистам

Певец Ярослав Дронов в понедельник, 29 июня, провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой сделал ряд заявлений о своей карьере. Так, музыкант назвал себя «проповедником свободного патриотизма» и заявил, что настоящий патриот должен быть свободен в том числе от «либеральных СМИ». Он добавил, что больше не является «кремлевским проектом».