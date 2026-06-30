SHAMAN объяснил отказ от нижнего белья и показал трусы журналистам

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, на пресс-конференции РИА Новости прокомментировал обсуждения вокруг своего отказа от нижнего белья. Артист заявил, что подобные темы не имеют значения по сравнению с поступками человека.
— Веками цари, крестьяне, князья творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам восхищаться ими, ставить им памятники, изучать в школах, — сказал исполнитель.
После этих слов SHAMAN встал со своего места и продемонстрировал журналистам резинку от трусов, приспустив верхнюю часть брюк.
Кроме того, по словам артиста, кожаные штаны он носит потому, что считает их своей фирменной сценической фишкой.
Певец Ярослав Дронов в понедельник, 29 июня, провел пресс-конференцию в Москве, в ходе которой сделал ряд заявлений о своей карьере. Так, музыкант назвал себя «проповедником свободного патриотизма» и заявил, что настоящий патриот должен быть свободен в том числе от «либеральных СМИ». Он добавил, что больше не является «кремлевским проектом».