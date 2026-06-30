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Ученые объяснили, откуда в Ростове появилось так много бабочек и стрекоз

Ученые связали массовое появление стрекоз в Ростове с масштабной охотой на комаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону зафиксировали резкий рост численности бабочек и крупных стрекоз. Причины данного явления объяснили ученые Южного федерального университета.

— В этом году из-за обильных дождей влажность до сих пор остается весьма высокой. Это благоприятно влияет как на бабочек, так и на стрекоз, — рассказал эксперт вуза Константин Климович.

Большое количество осадков обеспечило гусениц кормовыми растениями, что позволило им быстро пройти цикл развития. Одновременно с этим стрекозы прилетели на улицы мегаполиса вслед за своей основной добычей — комарами, расплодившимися во влажной среде.

Специалисты подчеркивают, что такая вспышка популяции не свидетельствует об улучшении экологической обстановки. Однако насекомые приносят пользу: бабочки опыляют растения, а стрекозы помогают бороться с кровососущими вредителями.

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