55% нижегородцев работают сверхурочно — опрос

Согласно опросу SuperJob, 55% трудоустроенных жителей Нижегородской области регулярно работают сверхурочно; лишь 34% отмечают, что их рабочее время укладывается в норму. Большинство «перерабатывающих» сообщают о допнагрузке в пределах 11−25% от нормы (20% респондентов). В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время на 26% в месяц.
Молодёжь перерабатывает чаще: среди опрошенных до 35 лет о сверхурочных сообщили 59%, тогда как у старше 45 лет — 50%. Частота переработок растёт с уровнем дохода: при заработке до 100 тыс. руб. перерабатывают 48%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. — 63%. По профессиям чаще всего задерживаются курьеры, водители и складские работники; реже перерабатывают операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. Больше всего сверхурочных часов набирают медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.
Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года среди трудоустроенного экономически активного населения региона.
Ранее сообщалось, что 75% нижегородцев проверяют работодателя перед отправкой резюме.