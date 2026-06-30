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55% нижегородцев работают сверхурочно — опрос

Лишь 34% опрошенных отмечают, что их рабочее время укладывается в норму.

Источник: Время

Согласно опросу SuperJob, 55% трудоустроенных жителей Нижегородской области регулярно работают сверхурочно; лишь 34% отмечают, что их рабочее время укладывается в норму. Большинство «перерабатывающих» сообщают о допнагрузке в пределах 11−25% от нормы (20% респондентов). В среднем сверхурочные увеличивают рабочее время на 26% в месяц.

Молодёжь перерабатывает чаще: среди опрошенных до 35 лет о сверхурочных сообщили 59%, тогда как у старше 45 лет — 50%. Частота переработок растёт с уровнем дохода: при заработке до 100 тыс. руб. перерабатывают 48%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. — 63%. По профессиям чаще всего задерживаются курьеры, водители и складские работники; реже перерабатывают операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. Больше всего сверхурочных часов набирают медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.

Опрос проводился с 20 мая по 23 июня 2026 года среди трудоустроенного экономически активного населения региона.

Ранее сообщалось, что 75% нижегородцев проверяют работодателя перед отправкой резюме.