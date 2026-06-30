55% нижегородцев работают сверхурочно — опрос

Молодёжь перерабатывает чаще: среди опрошенных до 35 лет о сверхурочных сообщили 59%, тогда как у старше 45 лет — 50%. Частота переработок растёт с уровнем дохода: при заработке до 100 тыс. руб. перерабатывают 48%, а среди зарабатывающих от 150 тыс. — 63%. По профессиям чаще всего задерживаются курьеры, водители и складские работники; реже перерабатывают операторы кол‑центров, программисты, секретари и дизайнеры. Больше всего сверхурочных часов набирают медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.