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Уфимская школьница прошла отбор в международный лагерь молодых учёных

Его участники — 5 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ученица лицея № 93 Уфы Самира Абдрахманова прошла отбор и приглашена на финальный этап международного мероприятия SCO Young Scientists Camp 2026. С 5 по 20 июля на берегу озера Иссык-Куль в Кыргызстане ребята будут работать в международных командах из 4−5 человек над реальными исследовательскими проектами под руководством опытных наставников.

Всего для участия в Международном лагере молодых учёных отобраны 70 участников из 5 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в управлении образования Уфы.

В багаже Самиры — серьёзные достижения: два года подряд она участвовала в финалах Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии, является призёром ВсОШ по астрономии. Также в её портфолио несколько дипломов перечневых олимпиад по физике и астрономии.

Ранее сообщалось, что количество стобалльных работ на ЕГЭ в Башкирии выросло до 183.