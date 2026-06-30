Уфимская школьница прошла отбор в международный лагерь молодых учёных

В багаже Самиры — серьёзные достижения: два года подряд она участвовала в финалах Всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии, является призёром ВсОШ по астрономии. Также в её портфолио несколько дипломов перечневых олимпиад по физике и астрономии.