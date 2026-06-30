В Красноярском крае нашли тело женщины, пропавшей во время сплава

КРАСНОЯРСК, 30 июн — РИА Новости. В Красноярском крае нашли в реке тело женщины, которая пропала вместе с сожителем во время сплава, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
«Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении спасателями в реке Агул Ирбейско-Саянского муниципального округа тела женщины организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в релизе.
О том, что 45-летняя женщина и 43-летний мужчина перестали выходить на связь после того, как отправились в сплав по реке Агул, 27 июня сообщил в полицию брат мужчины.
По информации СК, 19 июня женщина вместе с сожителем отправилась по реке на двух лодках: в одной находились они сами, в другой — их вещи. Пара планировала вернуться 26 июня, но в пункт назначения не прибыла.
Спасателям также удалось найти на реке перевернутые лодки. Поиски спутника туристки продолжаются.