Два рейса задержали и два отменили в аэропорту имени Чкалова

Так, не состоится перелёт авиакомпании «Россия» в Москву, который должен был отправиться в 09:40. Также отменён обратный рейс из столицы — его планировали на 08:30. Кроме того, аннулирован рейс перевозчика Air Anka, связывавший Нижний Новгород и Анталью: не будет ни прилёта из Турции в 11:10, ни вылета в обратном направлении в 12:20.