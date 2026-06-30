Два рейса задержали и два отменили в аэропорту имени Чкалова

В аэропорту Нижнего Новгорода 30 июня произошли сбои в расписании: два рейса полностью отменили, ещё два — существенно перенесли по времени. Данные об изменениях доступны на электронном табло аэропорта.
Так, не состоится перелёт авиакомпании «Россия» в Москву, который должен был отправиться в 09:40. Также отменён обратный рейс из столицы — его планировали на 08:30. Кроме того, аннулирован рейс перевозчика Air Anka, связывавший Нижний Новгород и Анталью: не будет ни прилёта из Турции в 11:10, ни вылета в обратном направлении в 12:20.
Наблюдаются и задержки: рейс Red Wings в Екатеринбург теперь запланирован на 11:40, а самолёт авиакомпании Ikar, следующий в Сочи, отправится лишь в 22:45 — вместо изначально назначенных 18:30.
Напомним, что в ночные часы 30 июня в воздушной гавани действовали ограничения на приём и отправку воздушных судов.