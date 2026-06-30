Зелёная вода может оказаться смертельно опасной: Учёная объяснила, почему нельзя купаться в «цветущих» водоёмах

Наиболее благоприятные условия для размножения цианобактерий складываются в жаркую погоду в мелких стоячих водоёмах — прудах, карьерах, старицах рек и затонах. В проточных реках цветение встречается реже, но тоже возможно при медленном течении. При этом далеко не каждый водоём входит в список мест, где санитарные службы регулярно контролируют качество воды, а массовое размножение цианобактерий может начаться всего за два-три жарких дня.