Зелёная вода может оказаться смертельно опасной: Учёная объяснила, почему нельзя купаться в «цветущих» водоёмах

Некоторые штаммы цианобактерий выделяют цианотоксины — биологически активные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье человека.
Мария Золотарёва.
Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА:
Эксперт пояснила, что цианотоксины действуют на организм по-разному. Одни поражают клетки печени и при высокой дозе способны вызвать острую печёночную недостаточность. Другие нарушают передачу нервных импульсов, что может привести к судорогам, параличу дыхательных мышц и остановке дыхания. Существуют также токсины, вызывающие мгновенную реакцию кожи — покраснение, сильный зуд и волдыри, напоминающие ожог крапивой.
По словам Золотарёвой, опасность представляет не только случайное заглатывание воды во время купания. Для попадания токсинов в организм бывает достаточно контакта «цветущей» воды с кожей и слизистыми оболочками. Если же человек наглотался воды, риск значительно возрастает.
Первые симптомы отравления обычно появляются уже через несколько часов. У пострадавшего могут подняться температура, появиться тошнота, рвота, диарея, головная и мышечная боль. При тяжёлом поражении страдает печень, а кожа может приобрести желтушный оттенок.
Особенно тяжело действие цианотоксинов переносят дети, предупредила специалист. Их печень ещё не полностью сформирована, а ферментные системы работают слабее, поэтому даже небольшое количество токсинов способно вызвать серьёзное отравление. В группе риска находятся и домашние животные — собаки, которые любят плавать или пить воду из водоёмов, во время цветения могут получить смертельное отравление.
При этом исчезновение зелёной плёнки ещё не означает, что опасность миновала. Некоторые штаммы цианобактерий продолжают выделять токсины даже после гибели клеток. Вода может выглядеть чистой и прозрачной, однако купаться в таком водоёме, по словам эксперта, не стоит ещё как минимум две-три недели после исчезновения видимых признаков цветения.
Наиболее благоприятные условия для размножения цианобактерий складываются в жаркую погоду в мелких стоячих водоёмах — прудах, карьерах, старицах рек и затонах. В проточных реках цветение встречается реже, но тоже возможно при медленном течении. При этом далеко не каждый водоём входит в список мест, где санитарные службы регулярно контролируют качество воды, а массовое размножение цианобактерий может начаться всего за два-три жарких дня.
Эксперт советует отказаться от купания, если вода покрыта зелёной плёнкой, хлопьями, имеет неестественный цвет или затхлый запах. Если контакта избежать не удалось, кожу необходимо тщательно промыть пресной водой с мылом. При появлении тошноты, рвоты или болей в животе следует как можно быстрее обратиться к врачу, поскольку лечение отравления цианотоксинами проводится в стационаре с контролем функции печени и почек.
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