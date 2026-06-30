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В Якутии 14 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции

Массовое отравление произошло в Якутии 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Мирнинском районе Якутии с признаками кишечной инфекции в больнице оказались 14 человек. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

К врачам с жалобами местные жители начали обращаться с 29 июня.

«По результатам осмотра они все были госпитализированы в инфекционное отделение. Их состояние оценивается врачами как средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Несколькими днями ранее в Солнечногорске Московской области опасно отравилась компания молодых людей. Сайт KP.RU собрал все, что известно о ЧП на данную минуту.

Ранее 19 человек были госпитализированы в Астрахани из-за отравления наркотическими веществами. Шестеро из них находились в тяжёлом состоянии.