Жители Хабаровского края продолжают благоустраивать общественные пространства

В посёлке Лососина Советско-Гаванского района продолжают благоустраивать общественные пространства, которые привели в порядок по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На «Аллее семьи» высадили деревья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За благоустройство аллеи ранее проголосовало большинство жителей поселка. В прошлом году по нацпроекту там обновили брусчатку, установили скамейки, оборудовали освещение.
Посадки деревьев стали очередным этапом создания комфорта.
Активные жители Лососины, глава посёлка Андрей Новицкий вместе с коллегами из администрации, сотрудники и ученики шестой школы высадили 56 кустов черёмухи и ягодной яблони.