Жители Хабаровского края продолжают благоустраивать общественные пространства

В посёлке Лососина Советско-Гаванского района продолжают благоустраивать общественные пространства, которые привели в порядок по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На «Аллее семьи» высадили деревья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».