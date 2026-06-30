Ученые поняли, как создавать средства для заживления ран без рубцов

Использование хирургического клея позволяет не сшивать края раны, но вместе с тем может способствовать появлению рубцов: это происходит из-за «неспособности» состава адаптировать свою форму под рост тканей. Современные хирургические клеи ведут себя как шовный материал, не обеспечивая пациенту комфорт и подвижность в период заживления раны. Во многом все эти сложности возникают из-за несовершенств химического состава таких клеев, сообщили в Российском научном фонде (РНФ).