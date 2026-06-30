Хабаровский край усиливает отгрузки топлива в северные районы

Глава региона Дмитрий Демешин заявил о намерении лично проинспектировать ситуацию в Охотске: он проверит состояние топливных баз и организацию отпуска топлива на заправочных станциях. Существенное влияние на текущую ситуацию оказала плановая остановка Комсомольского НПЗ, совпавшая с ростом спроса и спекулятивными колебаниями цен. Однако по договорённости с предприятием сроки ремонта сокращены — завод должен запуститься на неделю раньше, что позволит удовлетворить потребности края. Дальний Восток отнесён к приоритетным территориям по снабжению топливом; дополнительно предусмотрено наращивание объёмов производства и усиленный мониторинг стоимости топлива.