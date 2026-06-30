Россиян предупредили о мошенниках в игровых чатах

Мошенники в игровых чатах и тематических группах в мессенджерах могут выманивать у детей данные под видом бесплатных бонусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.
По словам эксперта, злоумышленники обещают детям бесплатную игровую валюту, редкий скин или доступ к закрытому контенту.
«Дети все чаще проводят время в онлайн-играх и тематических чатах в мессенджерах. Этим активно пользуются мошенники. Их главный инструмент, обещание бесплатной игровой валюты, редкого скина или доступа к закрытому контенту», — рассказал Петр Щербаченко.
Эксперт отметил, что в игровом чате ребенка могут попросить выполнить задания для получения бонуса. Например, сделать скриншот экрана телефона родителей. Так мошенники узнают, какие банковские приложения установлены на устройстве. После этого под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов аферисты просят назвать номер телефона и код из СМС.
В некоторых случаях ребенка уговаривают самостоятельно зайти в мобильный банк родителей и перевести деньги на сторонние счета.