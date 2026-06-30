Россиян предупредили о мошенниках в игровых чатах

Эксперт отметил, что в игровом чате ребенка могут попросить выполнить задания для получения бонуса. Например, сделать скриншот экрана телефона родителей. Так мошенники узнают, какие банковские приложения установлены на устройстве. После этого под видом подтверждения аккаунта или активации бонусов аферисты просят назвать номер телефона и код из СМС.