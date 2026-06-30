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В городе Башкирии сгорел сарай

Сегодня в Белорецке загорелся сарай. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

На место прибыли пожарные Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России по РБ. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

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