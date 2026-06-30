В Хабаровском зоосаде вспыхнула волчья «химия»

В хабаровском зоосаде «Приамурский» у канадских волков Вандеи и Уголька сформировалась пара. Животных познакомили после периода адаптации, и они быстро нашли контакт.
Самка ранее около года содержалась в вольере одна. Позже к ней подселили самца, который прибыл из другого региона. Перед совместным размещением специалисты наблюдали за поведением животных и постепенно сводили их.
После знакомства волки начали активно взаимодействовать и проводить время вместе. По наблюдениям сотрудников зоосада, животные спокойно реагируют друг на друга и проявляют устойчивый интерес.
Посетители уже могут наблюдать новую пару в вольере.