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В Хабаровском зоосаде вспыхнула волчья «химия»

У канадских волков Вандеи и Уголька сложились отношения после знакомства.

В хабаровском зоосаде «Приамурский» у канадских волков Вандеи и Уголька сформировалась пара. Животных познакомили после периода адаптации, и они быстро нашли контакт.

Самка ранее около года содержалась в вольере одна. Позже к ней подселили самца, который прибыл из другого региона. Перед совместным размещением специалисты наблюдали за поведением животных и постепенно сводили их.

После знакомства волки начали активно взаимодействовать и проводить время вместе. По наблюдениям сотрудников зоосада, животные спокойно реагируют друг на друга и проявляют устойчивый интерес.

Посетители уже могут наблюдать новую пару в вольере.