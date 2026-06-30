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В Хабаровске таксист остался без машины из-за нелегальных перевозок

Мужчина обратился в суд с иском о признании незаконными действий должностных лиц, изъявших у него легковой автомобиль.

В Хабаровске рассмотрели дело о временном изъятии автомобиля у водителя, который занимался перевозкой пассажиров без соответствующего разрешения, сообщает канал «Суды Хабаровского края».

Мужчина обратился в суд с иском о признании незаконными действий должностных лиц, изъявших у него легковой автомобиль. Основанием для изъятия стало привлечение его к ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

Суд установил, что автомобиль использовался как средство совершения административного правонарушения, поскольку фактически применялся для нелегальных перевозок пассажиров и багажа.

Решением Кировского районного суда Хабаровска, оставленным без изменений краевым судом, изъятие признано законным. После привлечения к ответственности автомобиль был возвращён владельцу.