Безопасность, энергоэффективность, жизнь в тиши: какой ЖК выбрать в Хабаровске

Именно по этому принципу реализует свои проекты группа компаний «ЦИТ-Строй». Компания не ограничивается строительством домов, а участвует в формировании комфортной городской среды. Вместе с жилыми кварталами создаётся инженерная инфраструктура с запасом мощности для дальнейшего развития районов, модернизируются коммунальные сети, благоустраиваются прилегающие территории, обновляются дороги. Такие вложения работают не только на будущих жителей новых домов, но и на весь город, создавая основу для дальнейшего развития территорий.