Безопасность, энергоэффективность, жизнь в тиши: какой ЖК выбрать в Хабаровске

Современное жилищное строительство давно перестало быть просто возведением многоквартирных домов. Сегодня новые жилые комплексы становятся точками роста целых городских районов, где одновременно с жильём появляются инженерные коммуникации, благоустроенные общественные пространства, современные дворы, дороги и объекты социальной инфраструктуры. Такой подход лежит в основе комплексного развития территорий (КРТ), которое всё активнее применяется в Хабаровске.
Именно по этому принципу реализует свои проекты группа компаний «ЦИТ-Строй». Компания не ограничивается строительством домов, а участвует в формировании комфортной городской среды. Вместе с жилыми кварталами создаётся инженерная инфраструктура с запасом мощности для дальнейшего развития районов, модернизируются коммунальные сети, благоустраиваются прилегающие территории, обновляются дороги. Такие вложения работают не только на будущих жителей новых домов, но и на весь город, создавая основу для дальнейшего развития территорий.
Какие проекты уже стали частью Хабаровска, а какие ещё только готовятся изменить облик города?
ЖК «Восход»: современный квартал для комфортной жизни.
Жилой комплекс «Восход» стал одним из первых реализованных проектов компании, наглядно продемонстрировав возможности комплексного подхода к строительству. ЖК расположен в Индустриальном районе Хабаровска, где уже сформирована развитая городская инфраструктура, позволяющая жителям пользоваться всеми преимуществами сложившегося микрорайона.
При проектировании особое внимание уделялось разнообразию планировочных решений. Здесь представлены квартиры различной площади — от компактных вариантов для молодых семей и тех, кто приобретает первое собственное жильё, до просторных квартир, рассчитанных на семьи с детьми. Современные планировки предусматривают объединённые кухни-гостиные и удобные зоны хранения.
Дом оборудован современными инженерными системами, а строительные решения позволяют обеспечить высокую энергоэффективность здания и снизить расходы жителей на содержание жилья.
Неотъемлемой частью комплекса стали кладовые помещения, позволяющие освободить квартиры от сезонных вещей, спортивного инвентаря и другого имущества, которое обычно занимает полезное пространство. Для автомобилистов предусмотрены парковочные места, а благоустроенная придомовая территория включает современные детские игровые комплексы, площадки для отдыха и озеленённые зоны.
Важным преимуществом комплекса является его расположение. В непосредственной близости находятся школы и детские сады, магазины, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта и другие объекты городской инфраструктуры, необходимые для комфортной повседневной жизни. Благодаря этому жители получают не только новое жильё, но и возможность сразу пользоваться всеми преимуществами уже сформированной городской среды.
ЖК «Полёт»: проект, с которого началось масштабное развитие территории.
Следующим крупным проектом компании стал жилой комплекс «Полёт», расположенный на улице Шкотова. Его строительство стало примером того, как реализация одного жилого комплекса способна дать импульс развитию целого городского квартала.
Проект включает современные многоквартирные дома с широким выбором планировок. Здесь предусмотрены квартиры различной площади и формата — от функциональных студий до просторных семейных вариантов с кухнями-гостиными. Автомобилисты обеспечены достаточным количеством парковочных мест, а внутренний двор спроектирован по принципу безопасного пространства без транзитного движения транспорта.
На территории комплекса оборудованы современные игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные зоны, места для отдыха взрослых, выполнено комплексное озеленение и организованы удобные пешеходные маршруты. Всё это формирует комфортную среду для жизни семей с детьми, молодых людей и представителей старшего поколения.
Особое значение проект имеет с точки зрения развития городской инфраструктуры. При строительстве первой очереди жилого комплекса застройщик создал новую инженерную основу для дальнейшего освоения территории. Были построены современные сети теплоснабжения, модернизирована система электроснабжения с новой распределительной подстанцией, проложены сети водоснабжения и водоотведения, а после завершения работ полностью восстановлено дорожное покрытие. Общий объём инвестиций в инженерную инфраструктуру превысил 150 миллионов рублей, причём созданные коммуникации рассчитаны не только на существующий жилой комплекс, но и на подключение будущих объектов.
Помимо этого, в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья муниципалитету были безвозмездно переданы квартиры, а также предусмотрено проектирование детского сада на улице Радищева.
Таким образом, «Полёт» стал не просто новым жилым комплексом, а одним из первых проектов комплексного развития территории, где одновременно с возведением домов создавалась инженерная и социальная основа для формирования нового городского пространства.
ЖК «Полёт. Новый рейс»: следующий этап развития территории.
Логичным продолжением масштабного проекта стал жилой комплекс «Полёт. Новый рейс», который станет второй очередью уже сформировавшегося микрорайона. Его реализация подтверждает главный принцип: город развивается последовательно, а каждая новая очередь дополняет уже созданную инфраструктуру.
Проект предусматривает строительство двух современных десятиэтажных домов с коммерческими помещениями на первых этажах. Здесь смогут разместиться магазины, предприятия сферы услуг и другие объекты повседневного спроса.
При проектировании сохранены решения, уже хорошо зарекомендовавшие себя: сквозные подъезды, безопасные дворы, современные игровые и спортивные площадки, благоустроенные зоны отдыха и удобные парковки. В перспективе территория первой и второй очередей сможет функционировать как единый жилой квартал с общей благоустроенной территорией.
Фактически «Полёт. Новый рейс» становится продолжением уже начатого преобразования района, где вместе с новыми домами развивается инженерная и общественная инфраструктура.
ЖК «Молодость»: современное жильё для нового поколения.
Ещё одним проектом группы компаний «ЦИТ-Строй» стал жилой комплекс «Молодость». При его создании компания сделала ставку на современный формат городской жизни, где комфорт определяется не только качеством самого жилья, но и организацией окружающего пространства.
Проект ориентирован прежде всего на молодых специалистов, семьи с детьми, а также тех, кто приобретает своё первое жильё. В комплексе представлены квартиры различных форматов с продуманными планировками и просторными кухнями-гостиными.
Особое внимание уделено благоустройству территории. Закрытый двор, современные детские и спортивные площадки, места для отдыха, озеленение, удобные пешеходные маршруты и достаточное количество парковочных мест позволяют создать безопасную и комфортную среду.
При строительстве комплекса используются современные инженерные решения, позволяющие повысить энергоэффективность здания и снизить будущие эксплуатационные расходы собственников жилья. Всё это соответствует общей философии компании, согласно которой новое жильё должно быть не только современным, но и экономичным в эксплуатации.
ЖК «Ботаника»: жизнь рядом с природой.
Продолжением комплексного подхода к развитию городской среды стал жилой комплекс «Ботаника». Его концепция строится на сочетании преимуществ городской инфраструктуры и близости зелёных зон, что особенно важно для семей, выбирающих спокойный и комфортный район для постоянного проживания.
Как и в других проектах компании, здесь предусмотрены современные планировочные решения, отвечающие требованиям сегодняшнего покупателя. Большое внимание уделяется созданию мест для отдыха и сохранению ощущения жизни в тихом месте. Такой подход позволяет сформировать район, где современный многоквартирный дом гармонично сочетается с природным окружением.
Комплекс станет не просто очередным жилым домом, а частью последовательного развития городской территории, где вместе с жильём появляется качественная инфраструктура и благоустроенная общественная среда.
Помощь с приобретением квартиры.
Не менее важным остаётся и сопровождение покупателей на всех этапах приобретения квартиры. Специалисты компании помогают подобрать наиболее подходящий вариант жилья, консультируют по действующим ипотечным программам, государственным мерам поддержки и организуют полное сопровождение сделки — от выбора квартиры до получения ключей.
Сегодня покупка квартиры становится не просто приобретением недвижимости, а вложением в качество жизни на многие годы вперёд. И чем более продуманным оказывается жилой комплекс, тем выше ценность такого выбора. Именно поэтому проекты группы компаний «ЦИТ-Строй» становятся частью последовательного обновления Хабаровска, создавая новые районы, в которых комфорт начинается уже с первого дня проживания.
Здесь можно ознакомиться с проектной документацией: ЖК «Ботаника, ЖК “Молодость”.
На все вопросы о приобретении недвижимости и сопровождении сделок ответят в офисе продаж группы компаний «ЦИТ-Строй». Проконсультироваться можно по телефонам: +7 914 158−58−88, +7 914 158−14−44, 20−14−44. Подробно узнать о проектах, предложениях, юридическом сопровождении, а также выбрать квартиру можно на сайте группы компаний «ЦИТ-Строй» и в Telegram-канале (18+).
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