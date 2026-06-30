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Французский политик Меланшон призвал Францию выйти из НАТО и начать диалог с РФ

Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса (НАТО) и начать диалог с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом во вторник, 30 июня, заявил основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон на геополитическом симпозиуме.

Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса (НАТО) и начать диалог с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине. Об этом во вторник, 30 июня, заявил основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон на геополитическом симпозиуме.

— Мы должны войти с Россией в дискуссии, которые позволят нам получить взаимные гарантии, когда все события подойдут к концу. Не может быть и речи о том, чтобы оставаться в НАТО или вступать в новые военные коалиции, — отметил политик.

Он раскритиковал позицию стран Евросоюза (ЕС) за неспособность принять участие в урегулировании конфликта на Украине и перекладывание ответственности за этот процесс на объединение, передает РИА Новости.

18 июня президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС не стоит спешить с переговорами с Россией и президентом страны Владимиром Путиным. Он объяснил свои слова тем, что российский лидер «не хочет видеть» европейские страны за столом переговоров.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине. Политик отметил, что ЕС изначально настаивал на том, что Украина и Россия, а также Европа и США «должны сесть за стол переговоров».

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