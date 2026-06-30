В Санкт-Петербурге назвали контролируемой ситуацию с поставками топлива

29 июня заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России работают на пределе своих производственных мощностей. Он объяснил, что такие меры предпринимаются для поддержания требуемых объемов топлива и полноценного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.