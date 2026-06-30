Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге назвали контролируемой ситуацию с поставками топлива

Ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается стабильной и находится под контролем. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили власти Санкт-Петербурга.

Ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается стабильной и находится под контролем. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили власти Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов поручил вести постоянный мониторинг обстановки на АЗС и нефтебазах, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.

По словам главы города, правительство Петербурга поддерживает постоянный контакт с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций, отслеживая объемы запасов топлива и графики поставок.

В администрации подчеркнули, что располагают полной информацией о ситуации на топливном рынке города и продолжают контролировать его работу в штатном режиме, передает Telegram-канал пресс-службы.

29 июня заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России работают на пределе своих производственных мощностей. Он объяснил, что такие меры предпринимаются для поддержания требуемых объемов топлива и полноценного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше