В Санкт-Петербурге назвали контролируемой ситуацию с поставками топлива

Ситуация с поставками моторного топлива на городские автозаправочные станции остается стабильной и находится под контролем. Об этом во вторник, 30 июня, сообщили власти Санкт-Петербурга.
Губернатор Александр Беглов поручил вести постоянный мониторинг обстановки на АЗС и нефтебазах, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.
По словам главы города, правительство Петербурга поддерживает постоянный контакт с Министерством энергетики и операторами автозаправочных станций, отслеживая объемы запасов топлива и графики поставок.
В администрации подчеркнули, что располагают полной информацией о ситуации на топливном рынке города и продолжают контролировать его работу в штатном режиме, передает Telegram-канал пресс-службы.
29 июня заместитель председателя правительства Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России работают на пределе своих производственных мощностей. Он объяснил, что такие меры предпринимаются для поддержания требуемых объемов топлива и полноценного насыщения внутреннего рынка нефтепродуктами.