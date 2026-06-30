Ученые НовГУ рассказали, как тяжелые металлы накапливаются в белых грибах

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Ученые Новгородского государственного университета (НовГУ) исследовали содержание некоторых тяжелых металлов в белых грибах (Boletus edulis), собранных на территории Новгородской области. Грибы содержат хром, марганец, железо, никель, цинк, кадмий и свинец, рассказала ТАСС доцент кафедры фундаментальной и прикладной химии НовГУ Ирина Летенкова.
«Для исследования отобрали образцы плодовых тел белых грибов, произрастающих в Батецком, Боровичском, Крестецком, Любытинском, Новгородском, Старорусском и Чудовском районах Новгородской области. В ходе исследования было установлено, что тяжелые металлы распределяются по плодовому телу гриба неравномерно. Ионы железа накапливаются преимущественно в ножках, ионы кадмия — в шляпках, а ионы цинка и хрома в трубчатом спороносном слое, расположенном на нижней стороне шляпки», — сообщила Летенкова.
В наибольшем количестве в плодовых телах грибов присутствуют ионы железа, цинка и марганца, которые принимают активное участие в метаболизме грибов. Никель — условно жизненно необходимый элемент: с одной стороны, никель участвует в ферментативных процессах и окислении аскорбиновой кислоты, с другой стороны, избыток никеля может вызвать депигментацию кожи.
«Соединения свинца и кадмия являются ксенобиотиками, то есть веществами, чужеродными для организма. В окружающую среду свинец и кадмий попадают из производственных и бытовых отходов: гальваношламов, отработанных аккумуляторов, батареек, лакокрасочных покрытий. Свинец накапливается в костях, печени и почках, оказывает токсическое воздействие на нервную ткань. Кадмий способен усиливать остеопороз, нарушать метаболические процессы. Кроме того, этот элемент токсичен для почек», — пояснила Летенкова.