Ученые НовГУ рассказали, как тяжелые металлы накапливаются в белых грибах

«Соединения свинца и кадмия являются ксенобиотиками, то есть веществами, чужеродными для организма. В окружающую среду свинец и кадмий попадают из производственных и бытовых отходов: гальваношламов, отработанных аккумуляторов, батареек, лакокрасочных покрытий. Свинец накапливается в костях, печени и почках, оказывает токсическое воздействие на нервную ткань. Кадмий способен усиливать остеопороз, нарушать метаболические процессы. Кроме того, этот элемент токсичен для почек», — пояснила Летенкова.