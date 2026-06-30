Продажи сигарет в Ростовской области упали на 5,6%

В январе-мае 2026 года в Ростовской области было продано 79,5 млн пачек сигарет — на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда этот показатель составлял 84,2 млн пачек. Данные приводит Деловая газета «Юг» со ссылкой на аналитический центр «Честный знак».
Несмотря на снижение объёмов в натуральном выражении, выручка от реализации табака в регионе увеличилась на 2,4% — с 16,2 млрд до 16,59 млрд руб.
В соседнем Краснодарском крае за тот же период реализовано 145,7 млн пачек сигарет на сумму 30,52 млрд руб. Там объем продаж в натуральном выражении снизился на 3,4%, тогда как выручка прибавила 4,3%.