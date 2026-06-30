Нижегородцы стали чаще выбирать отдых в Египте вместо Крыма

С 2 июля прекращается движение единственного прямого поезда, следовавшего из Нижнего Новгорода в Крым. В туристической сфере отмечают, что востребованность этого маршрута падала и до этого: жители региона всё чаще отдают предпочтение иным местам для отпуска. Об этом сообщили в NewsNN.
Популярность железнодорожных перевозок в направлении Крыма оставалась на невысоком уровне. При этом определённая доля путешественников изначально выбирала поездку на собственном автомобиле.
Турагент Смирнова подчёркивает, что среди россиян растёт тенденция к отказу от крымских курортов в пользу других вариантов отдыха. В числе наиболее востребованных альтернатив — Египет: страну ценят за развитую инфраструктуру для туристов и сравнительно недорогие пакетные предложения.
Специалисты указывают, что на динамику туристического потока воздействует комплекс обстоятельств — и отмена прямого железнодорожного рейса лишь один из них. Существенную роль играет, в частности, обстановка, связанная с ценами и доступностью топлива в регионе.
Хотя прямое железнодорожное сообщение будет прекращено, добраться до Крыма по‑прежнему можно — с пересадками либо на автомобиле. Тем не менее при составлении отпускных планов всё большее число нижегородцев ориентируется на иные направления, включая как российские, так и зарубежные курорты.
Ранее сообщалось, что нижегородские туристы также предпочитают Турцию, Калининград и Сочи.