Нижегородцы стали чаще выбирать отдых в Египте вместо Крыма

С 2 июля прекращается движение единственного прямого поезда, следовавшего из Нижнего Новгорода в Крым. В туристической сфере отмечают, что востребованность этого маршрута падала и до этого: жители региона всё чаще отдают предпочтение иным местам для отпуска. Об этом сообщили в NewsNN.