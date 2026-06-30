Пентагон ищет разработчика для ракеты AFLRW с дальностью 1850 км

Как следует из уведомления ВВС о встрече с потенциальными разработчиками, запланированной на конец августа, военные хотят получить боеприпас большой дальности в двух версиях: «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Дальность полета ракеты должна достигать 1850 км, что открывает широкие возможности для ее боевого применения.
«AFLRW призвана решить проблему следующего поколения вариантов ракет класса “воздух-земля” в соответствии с приоритетами Министерства обороны», — цитирует документ The War Zone.
ВВС США в первую очередь ищут подрядчиков, которые смогут выпускать полностью собранные, испытанные и готовые к использованию боеприпасы. Компании должны взять на себя как проектирование систем, так и их производство.
В уведомлении не уточняется, какие типы самолетов должны будут стать носителями новых ракет AFLRW.
Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II сейчас используют ракеты средней дальности AIM-120D класса «воздух-воздух» с радиусом действия около 200 км.
Другая перспективная разработка — ракета AGM-181A Long-Range Standoff Weapon класса «воздух-земля» — создается для стратегических бомбардировщиков, включая B-52 Stratofortress и перспективные B-21 Raider. Ее задача — поражение целей на поверхности. Ожидаемая дальность этого боеприпаса составляет до 2,4 тысячи километров.