Пентагон ищет разработчика для ракеты AFLRW с дальностью 1850 км

Как следует из уведомления ВВС о встрече с потенциальными разработчиками, запланированной на конец августа, военные хотят получить боеприпас большой дальности в двух версиях: «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Дальность полета ракеты должна достигать 1850 км, что открывает широкие возможности для ее боевого применения.