Калининградские кардиохирурги впервые выполнили двойные операции на сердце через мини-разрез. Специалисты проводили вмешательства на аорте и коронарных артериях одновременно. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
Хирурги выполнили протезирование аорты и шунтирование правой коронарной артерии одновременно через небольшой боковой доступ. Первыми пациентами стали трое калининградцев с аневризмой аорты. Состояние пациентов было осложнено критическим сужением коронарной артерии.
«Главная сложность вмешательства — техническая. При стандартной операции выполняется классический, большой разрез, а здесь кардиохирург работает через “рабочий коридор” длиной всего пять-семь сантиметров. В глубокой и узкой ране врачу необходимо заменить поражённый участок аорты на протез и создать новый путь для крови в обход закупорки правой коронарной артерии», — рассказали в Минздраве.
Все три операции прошли успешно. Состояние пациентов стабильное, часть из них уже выписали. «Методика будет применяться при хирургическом лечении пациентов с сочетанной патологией, для которых открытая операция с большим разрезом представляет высокий риск», — отметили в министерстве.