Калининградские кардиохирурги впервые выполнили двойные операции на сердце через мини-разрез

«Главная сложность вмешательства — техническая. При стандартной операции выполняется классический, большой разрез, а здесь кардиохирург работает через “рабочий коридор” длиной всего пять-семь сантиметров. В глубокой и узкой ране врачу необходимо заменить поражённый участок аорты на протез и создать новый путь для крови в обход закупорки правой коронарной артерии», — рассказали в Минздраве.