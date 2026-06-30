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В Красноярском крае продавца оштрафовали за продажу жидкости для вейпа подростку

В Заозерном продавца торгового отдела «Дым и Пар» оштрафовали за продажу никотинсодержащей жидкости несовершеннолетнему.

В Красноярском крае продавца торгового отдела «Дым и Пар» оштрафовали за продажу никотинсодержащей жидкости несовершеннолетнему. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Нарушение выявили в отделе, который расположен в магазине «Оранж Маркет» на улице Реконструкции в Заозерном. По данным ведомства, продавец продал подростку никотинсодержащую жидкость для многоразовых электронных сигарет. Документы, подтверждающие возраст покупателя, он не проверил. Свои действия продавец объяснил тем, что в магазине в это время шла приемка товара, поэтому он торопился. Возраст покупателя он оценил «на глаз» и решил, что тому уже есть 18 лет.

В Роспотребнадзоре отметили, что продавец нарушил требования антитабачного законодательства, которое запрещает продажу такой продукции несовершеннолетним. За нарушение его привлекли к административной ответственности. Размер штрафа составил 100 тыс. рублей.

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