В Красноярском крае продавца оштрафовали за продажу жидкости для вейпа подростку

Нарушение выявили в отделе, который расположен в магазине «Оранж Маркет» на улице Реконструкции в Заозерном. По данным ведомства, продавец продал подростку никотинсодержащую жидкость для многоразовых электронных сигарет. Документы, подтверждающие возраст покупателя, он не проверил. Свои действия продавец объяснил тем, что в магазине в это время шла приемка товара, поэтому он торопился. Возраст покупателя он оценил «на глаз» и решил, что тому уже есть 18 лет.