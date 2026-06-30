Квас в Ростовской области подорожал на 9% при падении спроса на 20%

По данным Союза производителей соков, воды и напитков, которые ранее приводил Интерфакс, оборот кваса в России в натуральном выражении за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года снизился на 19%. Гендиректор союза Алла Андреева связывала падение с введением акциза на квас и отмечала, что квас «особенно чувствителен к изменениям цен», поскольку его потребление носит сезонный характер.