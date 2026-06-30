Три новых автобусных маршрута появятся с 1 июля в Дзержинске

В Дзержинске с 1 июля планируют ввести в эксплуатацию три дополнительных автобусных маршрута. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).
Маршрут № 20 свяжет микрорайон Западный с Северными воротами: автобус проследует через проспект Циолковского, вокзалы, а также по улицам Октябрьской и Черняховского.
Маршрут № 21 охватит значительную часть городской уличной сети и предусматривает остановку возле школы № 2.
Автобус № 204 будет курсировать по цепочке улиц: Свердлова — Пушкинская — Удриса — Циолковского, далее через вокзалы, площадь Дзержинского, улицу Ленина — и до конечной точки «Коммунальная».
Обслуживанием всех трёх новых направлений займётся МУП «Экспресс». Ранее эта организация отвечала за перевозки по маршрутам № 1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213.
Ранее ообщалось, что проезд в автобусах подорожает до 50 ₽ в Кстове у одного перевозчика.