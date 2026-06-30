Три новых автобусных маршрута появятся с 1 июля в Дзержинске

В Дзержинске с 1 июля планируют ввести в эксплуатацию три дополнительных автобусных маршрута. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре (НОИЦ).