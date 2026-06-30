Пермский край увеличит экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 67%

«Сегодня конкуренция между регионами все чаще разворачивается не только за инвестиции, но и за доступ к глобальным рынкам, — отметила руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Ерохина.— Поэтому актуализация стратегии внешнеэкономической деятельности — это важный шаг, который позволит синхронизировать меры поддержки бизнеса с новыми экономическими реалиями и запросами экспортеров. Мы видим устойчивый интерес компаний Пермского края к выходу на зарубежные рынки и к диверсификации экспортных направлений. В программе нашли отражение как задачи по развитию традиционных экспортных отраслей, так и новые точки роста: экспорт услуг, продукции АПК, развитие международной кооперации. Наша задача — создать для бизнеса понятную и эффективную систему поддержки, которая поможет компаниям масштабировать продажи за рубежом и уверенно развивать экспортную деятельность».