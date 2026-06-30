Главного фаната Роналду IShowSpeed прогнали с трибуны на ЧМ криками «Месси!»

IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс-младший) — американский стример и блогер, известный своей гиперактивностью, вирусными треками и мемными криками SUIII в честь Роналду. Его стримы из разных стран часто собирают огромные толпы фанатов и нередко заканчиваются давкой. Ранее он уже вызывал споры своим поведением на трибунах и экстравагантными выходами. За пределами соцсетей Спиди продолжает собирать многомиллионные просмотры и остаётся одной из главных фигур в мире стриминга.