Главного фаната Роналду IShowSpeed прогнали с трибуны на ЧМ криками «Месси!»

Японские фанаты прогнали главного фаната Роналду криками «Месси!». Видео © X / Speedy Updates.
Конфликт не перерос в столкновение — Спиди не стал вступать в перепалку. Вместо этого он обнял расстроенных болельщиков и покинул сектор в сопровождении охраны.
Напомним, сборная Японии проиграла Бразилии со счётом 1:2, пропустив гол в добавленное время.
Ранее IShowSpeed пришёл на матч Аргентина — Австрия, чтобы болеть против Месси. Камеры запечатлели, как блогер не сдержал слёз и покинул стадион до окончания встречи после того, как восьмикратный обладатель «Золотого мяча» побил рекорд ЧМ по голам.
IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс-младший) — американский стример и блогер, известный своей гиперактивностью, вирусными треками и мемными криками SUIII в честь Роналду. Его стримы из разных стран часто собирают огромные толпы фанатов и нередко заканчиваются давкой. Ранее он уже вызывал споры своим поведением на трибунах и экстравагантными выходами. За пределами соцсетей Спиди продолжает собирать многомиллионные просмотры и остаётся одной из главных фигур в мире стриминга.
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