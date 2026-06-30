Президент Парагвая объявил выходной после победы над сборной Германии на ЧМ-2026

Власти Парагвая объявили 30 июня национальным выходным днем после победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу и выхода в следующий раунд турнира.
Соответствующий указ подписал президент Сантьяго Пенья. Документ предусматривает нерабочий день в честь исторического достижения национальной команды.
— Парагвай никогда не сдается. Сегодня праздничный день! Спасибо за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом, — заявил глава государства в соцсети X.
Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.
Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.