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Президент Парагвая объявил выходной после победы над сборной Германии на ЧМ-2026

Власти Парагвая объявили 30 июня национальным выходным днем после победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу и выхода в следующий раунд турнира.

Власти Парагвая объявили 30 июня национальным выходным днем после победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу и выхода в следующий раунд турнира.

Соответствующий указ подписал президент Сантьяго Пенья. Документ предусматривает нерабочий день в честь исторического достижения национальной команды.

— Парагвай никогда не сдается. Сегодня праздничный день! Спасибо за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом, — заявил глава государства в соцсети X.

Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в ⅛ финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.

Сборная Канады в воскресенье, 28 июня, обыграла команду ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026. Альфонсо Дэвис, защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии», провел первый матч на мундиале после травмы. Он вышел на замену на 75-й минуте и весь остаток встречи играл с капитанской повязкой.

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