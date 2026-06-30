«Ъ» узнал, что таксисты стали реже выходить на работу из-за бензина

Снижение числа водителей такси подтверждают и в сервисе «Максим», отмечая, что это особенно заметно в ряде регионов. В «Яндекс Такси» от комментариев воздержались. Тем временем аналитики «Сбер Индекса» сообщают, что за неделю с 22 по 28 июня расходы россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей уменьшились на 3%, несмотря на общий рост потребительских трат на 7,9%.