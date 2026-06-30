«Ъ» узнал, что таксисты стали реже выходить на работу из-за бензина

Водители такси в России все чаще отказываются от выхода на линию из-за дефицита топлива, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей отрасли.
По словам генерального директора таксопарка F1rst (в управлении — более 2 тыс. машин) Дмитрия Назарова, отток водителей из сферы таксомоторных перевозок ускорился на 20%. В Таксопарке 369 (парк насчитывает 2,5 тыс. автомобилей) также зафиксировали сокращение числа активных водителей — на 5−10%. Кроме того, член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов пояснил, что многие водители начали избегать дальних поездок и заказов в центр города, поскольку опасаются остаться без горючего в пути.
Снижение числа водителей такси подтверждают и в сервисе «Максим», отмечая, что это особенно заметно в ряде регионов. В «Яндекс Такси» от комментариев воздержались. Тем временем аналитики «Сбер Индекса» сообщают, что за неделю с 22 по 28 июня расходы россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей уменьшились на 3%, несмотря на общий рост потребительских трат на 7,9%.
Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Олег Амосов подчеркнул, что дефицит топлива в России ударил особенно сильно именно по рынку такси. В отличие от общественного транспорта, который снабжается горючим централизованно, водители такси заправляются самостоятельно и потому полностью зависят от текущей ситуации на автозаправочных станциях.
Полные или частичные ограничения на отпуск топлива ввели в 40 регионах России. Вице-премьер Александр Новак называл одной из возможных мер стабилизации рынка импорт топлива, одновременно отмечая, что имеющихся запасов достаточно для обеспечения внутреннего спроса, а ажиотажный спрос со стороны населения стал одним из факторов напряженности на рынке.
28 июня президент России Владимир Путин собрал совещание по вопросам снабжения топливом российских регионов. Он поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая наращивание предложения и сдерживание цен.
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