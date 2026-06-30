Режиссер Карл Ринш получил срок за обман Netflix на 11 млн долларов

По данным прокуратуры и свидетельским показаниям, режиссер сообщил Netflix, что ему нужно 11 миллионов долларов, чтобы закончить сериал под названием «Белая лошадь», но перевел деньги на личный счет и в итоге потратил огромные суммы на роскошные автомобили, часы, одежду и товары для дома, в том числе 638 000 долларов на два матраса.