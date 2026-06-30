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Режиссер Карл Ринш получил срок за обман Netflix на 11 млн долларов

Голливудский режиссер осужден за махинации с 11 миллионами долларов.

Источник: Комсомольская правда

29 июня суд приговорил голливудского сценариста и режиссера Карла Ринша к двум с половиной годам тюремного заключения за то, что обманом выманил у Netflix 11 миллионов долларов за так и не завершенный научно-фантастический сериал. Сторонники Ринша, среди которых Киану Ривз, просили суд проявить снисхождение. Об этом сообщает The Guardian.

По данным прокуратуры и свидетельским показаниям, режиссер сообщил Netflix, что ему нужно 11 миллионов долларов, чтобы закончить сериал под названием «Белая лошадь», но перевел деньги на личный счет и в итоге потратил огромные суммы на роскошные автомобили, часы, одежду и товары для дома, в том числе 638 000 долларов на два матраса.

48-летний Ринш и его адвокаты заявили суду в понедельник, что его поведение было вызвано проблемами с психическим здоровьем и лекарствами, которые, по их словам, он теперь принимает под наблюдением нового врача.

У прокуроров же версия совершенно другая — это банальная «непомерная жадность».

Ранее сообщалось, что актера фильма «Триггер» и сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко задержали с наркотиками в Москве. Предположительно, артист вез в своей машине синтетический наркотик.