На Центральной набережной Красноярска с 1 июля начнут менять покрытие

В Красноярске с 1 июля подрядчик приступит к благоустройству участка Центральной набережной от Коммунального моста до галереи «Енисей». Работы пройдут в рамках подготовки к 400-летию города. Как рассказала заместитель директора по реализации комплексных проектов МАУ «Красгорпарк» Юлия Котович, на этом участке заменят асфальтовое покрытие, а нижний ярус набережной выполнят в брусчатке. Также специалисты отремонтируют опоры освещения и заменят уличные светильники. [caption id= «attachment_370194» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] Отдельно обновят велодорожку. Сейчас она обозначена краской, а после благоустройства будет немного выше основного покрытия и отделена бортовым камнем. Это позволит визуально и физически разграничить потоки пешеходов и велосипедистов. Работы будут проводить поэтапно. Отдельные участки набережной временно перекроют и оградят, но пешеходную доступность сохранят. По договору благоустройство участка от Коммунального моста до галереи «Енисей» должны завершить до 15 октября. [caption id= «attachment_370198» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александра Кравцова[/caption] По словам Юлии Котович, кардинально менять облик этой части набережной не планируют. Основной акцент сделают на обновлении покрытия, освещения и более удобной организации движения для пешеходов и велосипедистов. Добавим, что в следующем году работы продолжат на участке от Коммунального моста в сторону «Белого парка». Читайте также: К 400-летию Красноярска планируют обновить инфраструктуру городской электрички Туристический бренд Красноярска разработает компания из Санкт-Петербурга Строительство «Суриков-центра» в Красноярске идёт с опережением графика.