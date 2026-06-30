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В Казани стартовал чемпионат «Абилимпикс-2026»

В Казани проходит чемпионат «Абилимпикс-2026» среди ветеранов специальной военной операции, сообщил в своем официальном канале в МАКС Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: ИА Татар-информ

В соревнованиях профессионального мастерства участвуют более 600 человек из 86 регионов России.

«Эти ребята не только профессионалы своего дела, но и самый настоящий пример мужества и силы воли! Желаю удачи всем участникам. Каждый из них достоин побед, каждый — настоящий герой!» — написал Минниханов.

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