РИА Новости: Родственники пропавших военных ВСУ вышли на митинги

Родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинги на Западной Украине. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— В июне на Западной Украине прошли митинги. Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе. Люди говорят, что власти в Киеве просто забыли о военных. Кто-то верит, что их родные еще живы, — говорится в материале.
По данным журналистов, на плакатах изображено множество соединений ВСУ, включая 150-ю механизированную бригаду, десантников из 106-й и морпехов из 37-й бригад, а также скандально известный 425-го штурмовой полк «Скала» и другие. В связи с этим в материале предположили, что большое количество потерь приходится на полосу наступления российской группировки «Центр» в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает агентство.
28 января появилась информация о том, что жители Киева вышли на митинг и перекрыли дорогу в связи с отсутствием электроэнергии и отопления в домах.