Организаторы назвали даты проведения городского пикника в Калининграде

Первый пикник прошёл в Калининграде в 2014 году и за эти годы вырос в одно из главных гастрономических событий России, отмечают организаторы. В разные годы фестиваль проходил во Фридландских воротах, на Острове Канта, на площади перед Домом Советов. В 2026 году команда проводила фестивали не только в Калининграде — сезон открылся на ФИШтивале в Зеленоградске и продолжился в Сосновом Бору, Томске и других городах.