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Организаторы назвали даты проведения городского пикника в Калининграде

С 2017 года на городском пикнике вручается Russian Street Food Awards.

Фестиваль «Городской пикник: Калининграда» (0+) пройдёт 4−6 сентября в Королевском парке — между улицами Гаражной и Юношеской. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Первый пикник прошёл в Калининграде в 2014 году и за эти годы вырос в одно из главных гастрономических событий России, отмечают организаторы. В разные годы фестиваль проходил во Фридландских воротах, на Острове Канта, на площади перед Домом Советов. В 2026 году команда проводила фестивали не только в Калининграде — сезон открылся на ФИШтивале в Зеленоградске и продолжился в Сосновом Бору, Томске и других городах.

С 2017 года на городском пикнике вручается Russian Street Food Awards — главная премия в сфере уличной еды России. Каждый участник представляет одно авторское блюдо. Победителя выбирает профессиональное жюри из шеф-поваров, гастрожурналистов и экспертов индустрии. В прошлом году главную премию разделили между собой слобожанская кулебяка на четыре угла из Белгорода и жареный в квасном тесте сыр «Тильзитер» с вареньем из копчёной свёклы из Советска.

«Заявиться может любой: ресторан или кафе, фудтрак или проект уличной еды, шеф-повар или гастроэнтузиаст с интересной идеей. Особенно ждём тех, кто работает с локальными продуктами, сохраняет региональные рецепты и создаёт блюда с историей и адресом», — рассказали организаторы.

Подать заявку можно по ссылке.

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