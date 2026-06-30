Воронежские врачи объяснили, как снизить смертность от внешних причин

— Соблюдайте правила безопасности на дороге, осторожность в быту и заботьтесь о своем психическом здоровье. Будьте внимательными к друзьям и близким, замечайте изменения в их поведении и предлагайте помощь, это может спасти их жизнь. Присоединяйтесь к программам по повышению безопасности, занимайтесь волонтерской деятельностью.