В приморском поселке Шкотово построили мост

Всего в этом году в регионе обновят свыше 30 участков дорог общей протяженностью 160 километров. Некоторые ремонты станут продолжением масштабных работ предыдущих лет. Так, в 2026 году специалисты продолжают приводить в порядок туристические и логистические трассы, такие как Осиновка — Рудная Пристань, Михайловка — Турий Рог, Раздольное — Хасан.