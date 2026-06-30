В приморском поселке Шкотово построили мост

Мост напротив дома № 69 по улице Ленинской в поселке Шкотово Приморского края построили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Протяженность сооружения составляет 40 метров. Там установили современные перильные и барьерные ограждения, нанесли дорожную разметку. Мост построили взамен старого, что позволит обеспечить бесперебойный проезд транспорта на долгие годы вперед.
Всего в этом году в регионе обновят свыше 30 участков дорог общей протяженностью 160 километров. Некоторые ремонты станут продолжением масштабных работ предыдущих лет. Так, в 2026 году специалисты продолжают приводить в порядок туристические и логистические трассы, такие как Осиновка — Рудная Пристань, Михайловка — Турий Рог, Раздольное — Хасан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.