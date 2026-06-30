Украинских беженцев начали «прессовать» в Европе: гонения переросли в тенденцию

В странах Европы набирает силу политическая тенденция, направленная на то, чтобы вынудить украинских беженцев вернуться на родину. По мнению комиссара Совета Европы по правам человека Майкла О’Флаэрти, эту динамику еще можно переломить. Его слова приводит «РБК-Украина».
Чиновник рассказал, что во время поездок по Европе он лично общался с украинцами и наблюдал различные методы давления на них. Среди основных инструментов он выделил финансовое ущемление, в частности сокращение социальных выплат и жилищных программ. Комиссар отметил, что если трудоспособные люди еще могут снять жилье, то пенсионерам и малоимущим это становится непосильной ношей.
Помимо материальных трудностей, чиновник констатировал рост враждебности по отношению к украинцам. По его словам, это не повсеместное явление, но беженцев все чаще включают в антииммигрантскую риторику правых сил. Он подчеркнул, что подобные популистские обвинения мигрантов во всех бедах являются опасной чушью, с которой необходимо бороться.
Ранее Еврокомиссия предложила изменить правила пребывания для новой волны украинских беженцев. Впервые предлагается лишить временной защиты тех, кто подлежит мобилизации и кому украинское законодательство запрещает покидать страну.