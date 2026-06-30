Украинских беженцев начали «прессовать» в Европе: гонения переросли в тенденцию

Чиновник рассказал, что во время поездок по Европе он лично общался с украинцами и наблюдал различные методы давления на них. Среди основных инструментов он выделил финансовое ущемление, в частности сокращение социальных выплат и жилищных программ. Комиссар отметил, что если трудоспособные люди еще могут снять жилье, то пенсионерам и малоимущим это становится непосильной ношей.