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Угроза атаки БПЛА миновала в Волгоградской области

В Волгограде спустя два часа отменили объявленный утром режим беспилотной опасности. Рассылка сообщений.

В Волгограде спустя два часа отменили объявленный утром режим беспилотной опасности. Рассылка сообщений о ликвидации рисков началась в 9:07.

Угроза налета БПЛА действовала в регионе всю ночь. Утром в Минобороны отчитались об уничтожении смертоносных летательных аппаратов над территорией Волгоградской области.

Спустя полтора часа после отмены ночной беспилотной опасности волгоградцев вновь предупредили о возможной атаке дронов ВСУ.

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