Угроза атаки БПЛА миновала в Волгоградской области

В Волгограде спустя два часа отменили объявленный утром режим беспилотной опасности. Рассылка сообщений о ликвидации рисков началась в 9:07.
Угроза налета БПЛА действовала в регионе всю ночь. Утром в Минобороны отчитались об уничтожении смертоносных летательных аппаратов над территорией Волгоградской области.
Спустя полтора часа после отмены ночной беспилотной опасности волгоградцев вновь предупредили о возможной атаке дронов ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше