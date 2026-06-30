Водопой с золотым дном: Бекхэм получит £19 млн благодаря длинным паузам в матчах ЧМ

Напомним, на текущем мундиале впервые в истории турнира были введены обязательные трёхминутные паузы на водопой в середине каждого тайма. Главной официальной причиной названа забота о здоровье игроков в условиях сильной жары, ожидаемой в странах-хозяйках, а также обеспечение равных условий для всех команд и дополнительная возможность для отдыха в рамках длительного 39-дневного турнира. В то же время нововведение вызвало неоднозначную реакцию: многие эксперты, тренеры и даже игроки раскритиковали паузы за то, что они ломают ритм игры и дают тренерам возможность для внеплановых тактических подсказок, а также указали на их очевидный коммерческий потенциал для вещателей, несмотря на заявления ФИФА о том, что она напрямую на этих остановках не зарабатывает.