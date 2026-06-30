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Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту 30 июня

Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Живем в Нижнем

В аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорт имени В. П. Чкалова перестал принимать и выпускать рейсы в 03:43. Меру приняли для обеспечения безопасности. Сотрудники авиаузла продолжают обслуживание и поддержку пассажиров.

Согласно данным онлайн-табло, из Нижнего Новгорода отменены рейсы в Москву и Анталью. Также задержаны полеты в Екатеринбург и Сочи.

Напомним, что вчера в аэропорту Нижнего Новгорода также задержали авиарейс на курорт Краснодарского края.