Ограничения на полеты ввели в нижегородском аэропорту 30 июня

В аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорт имени В. П. Чкалова перестал принимать и выпускать рейсы в 03:43. Меру приняли для обеспечения безопасности. Сотрудники авиаузла продолжают обслуживание и поддержку пассажиров.
Согласно данным онлайн-табло, из Нижнего Новгорода отменены рейсы в Москву и Анталью. Также задержаны полеты в Екатеринбург и Сочи.
Напомним, что вчера в аэропорту Нижнего Новгорода также задержали авиарейс на курорт Краснодарского края.