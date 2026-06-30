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С молотка идёт бизнес-империя бывшего хозяина порта Иванчея: 72 дома, 39 фирм и 15 кораблей

Росимущество начало продавать пять компаний, которые раньше принадлежали бывшему главе Петропавловск-Камчатского морского порта Александру Иванчею и связанным с ним людям. Общая стоимость этих активов — 15 миллионов рублей, сообщает УФССП по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

Источник: Life.ru

В 2025 году суд во Владивостоке конфисковал у Иванчея и других фигурантов 72 объекта недвижимости, 39 компаний и 15 кораблей. Теперь их продают.

Сейчас на торги выставлены пять компаний: «Автоагентство-Нави», «Русколания», «Универсальный производственный перегрузочный терминал “ЮГ”», «Агентство безопасности и охраны Днепр» и «Камчатское Грузовое Агентство». Также продаются плавсредства — девять плашкоутов, четыре нефтеналивных судна и один буксир.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае началась продажа имущества, которое конфисковали у бывших чиновников и экс-главы морского порта Петропавловска-Камчатского. На торги уже выставили компании и суда. Процесс запустило Росимущество вместе со службой судебных приставов. Речь идёт об активах, изъятых у Владимира Балакаева, Юрия Зубаря и Александра Иванчея.

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