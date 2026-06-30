С молотка идёт бизнес-империя бывшего хозяина порта Иванчея: 72 дома, 39 фирм и 15 кораблей

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае началась продажа имущества, которое конфисковали у бывших чиновников и экс-главы морского порта Петропавловска-Камчатского. На торги уже выставили компании и суда. Процесс запустило Росимущество вместе со службой судебных приставов. Речь идёт об активах, изъятых у Владимира Балакаева, Юрия Зубаря и Александра Иванчея.