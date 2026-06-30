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Прокуратура в суде требует изменить формулировку увольнения экс-главы Александровска

Прокурор Александровска направил административный иск к местной думе об отмене принятого ею решения о досрочном прекращении полномочий бывшей главы округа Ольги Белобаржевской. Об этом сообщается в соцсетях Александровского городского суда.

Источник: Коммерсантъ

Прокурор Александровска направил административный иск к местной думе об отмене принятого ею решения о досрочном прекращении полномочий бывшей главы округа Ольги Белобаржевской. Об этом сообщается в соцсетях Александровского городского суда.

Надзорный орган требует от депутатов вынести новое решение о досрочном прекращении полномочий госпожи Белобаржевской. В частности, изменить формулировку прекращения полномочий с «в связи с отставкой по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Судебное заседание назначено на 20 июля 2026 года.

Напомним, Ольга Белобаржевская занимала пост главы округа с 2021 года до декабря 2025-го, когда Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». По мнению силовиков, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. В апреле 2026-го депутаты думы Александровского округа удовлетворили заявление Ольги Белобаржевской о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Господин Белобаржевский возглавил территорию в мае 2026 года.