Прокуратура в суде требует изменить формулировку увольнения экс-главы Александровска

Напомним, Ольга Белобаржевская занимала пост главы округа с 2021 года до декабря 2025-го, когда Александровский городской суд удовлетворил требования прокуратуры о прекращении ее полномочий «в связи с утратой доверия». По мнению силовиков, чиновница проживала в гражданском браке со своим замом Владимиром Белобаржевским, в связи с чем у нее возник конфликт интересов. В апреле 2026-го депутаты думы Александровского округа удовлетворили заявление Ольги Белобаржевской о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Господин Белобаржевский возглавил территорию в мае 2026 года.