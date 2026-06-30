Сильная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород 8 июля

По данным портала my-calend.ru, 8 июля в Нижнем Новгороде прогнозируется мощная магнитная буря — её интенсивность достигнет 4 баллов.
В период геомагнитной активности у жителей города могут проявиться негативные реакции организма: упадок сил, приступы головной боли, повышенная утомляемость и сонливость. Кроме того, существует риск ухудшения состояния у людей с хроническими патологиями.
Эксперты советуют в этот день уделять внимание самочувствию: чаще находиться на улице, минимизировать стрессовые нагрузки, соблюдать сбалансированный рацион и отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.
Ранее сообщалось, что июль встретит нижегородцев 27-градусной жарой.