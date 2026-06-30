Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная магнитная буря снова накроет Нижний Новгород 8 июля

Эксперты советуют в этот день уделять внимание самочувствию: чаще находиться на улице, минимизировать стрессовые нагрузки, соблюдать сбалансированный рацион и отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.

По данным портала my-calend.ru, 8 июля в Нижнем Новгороде прогнозируется мощная магнитная буря — её интенсивность достигнет 4 баллов.

В период геомагнитной активности у жителей города могут проявиться негативные реакции организма: упадок сил, приступы головной боли, повышенная утомляемость и сонливость. Кроме того, существует риск ухудшения состояния у людей с хроническими патологиями.

Эксперты советуют в этот день уделять внимание самочувствию: чаще находиться на улице, минимизировать стрессовые нагрузки, соблюдать сбалансированный рацион и отказаться от чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее сообщалось, что июль встретит нижегородцев 27-градусной жарой​.