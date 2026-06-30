Врач из Ростовской области удостоен диплома премии «Призвание»

Директор Регионального сосудистого центра Ростовской областной клинической больницы, главный кардиолог Ростовской области и ЮФО Алексей Хрипун вошел в группу российских врачей, удостоенных в 2026 году национальной премии «Призвание» в номинации «За создание нового направления в медицине».
Под руководством Вероники Скворцовой, возглавляющей Федеральное медико-биологическое агентство, специалисты организовывали первые сосудистые центры, где внедрялись единые стандарты ведения больных инфарктом и инсультом.
На Дону создание принципиально новой модели оказания неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми катастрофами началось в 2009 году.
Центральным звеном стал высокотехнологичный стационар на базе РОКБ для быстрого восстановления кровотока в поврежденном сосуде. В задачи нескольких первичных сосудистых центров и отделений различных территорий входила верификация клинических проявлений, лечебные процедуры для расширения времени терапевтического окна и обеспечение маршрутизации наиболее тяжелых больных в областной центр.
В настоящее время почти 97% дончан живут в двухчасовой доступности от одного из 12 действующих полноценных региональных сосудистых центров. В 2025 году на Дону зафиксирован минимальный показатель смертности от болезней системы кровообращения за всю историю наблюдений.
Также Ростовская область достигла целевых показателей федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». К ним относятся количество проведенных стентирований коронарных артерий при инфаркте миокарда и тромбэкстракций сосудов головного мозга при инсульте, а также уровень обеспечения пациентов высокого сосудистого риска льготными лекарственными препаратами.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.