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В Казани выбрали лучшего водителя троллейбуса 2026 года

Им стал Илья Гарынцев — водитель троллейбусного депо № 1.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса — 2026». Победителем соревнований стал водитель троллейбусного депо № 1 Илья Гарынцев. Второе место заняла Людмила Мылко из депо № 2, третье — Мансурбек Рузиев, представляющий депо № 1.

Конкурс прошел в минувшие выходные. Его основная цель — повышение уровня подготовки водителей, популяризация профессии, совершенствование культуры обслуживания пассажиров и повышение безопасности дорожного движения.

За звание лучшего боролись 12 действующих водителей двух троллейбусных депо Казани. Участники продемонстрировали свои знания и практические навыки в нескольких дисциплинах: теоретическая подготовка, правила дорожного движения, культура обслуживания пассажиров, приемка подвижного состава перед выходом на линию, быстрое и комфортное вождение.

Победителей определили судейская комиссия и оргкомитет конкурса с участием генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Айдара Абдулхакова.

По итогам конкурса победители и призеры были награждены ценными призами и дипломами. Также участники получили благодарности от представителей ГБУ «Безопасность дорожного движения», входивших в состав судейской комиссии и определявших лучших в отдельных конкурсных номинациях.