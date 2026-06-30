Чёрным по белому: в Госдуме готовят законопроект о требованиях к краске для татуировок

Автор инициативы считает, что все татуировочные чернила должны быть проверены и сертифицированы, так как нередко в составе присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова. Поэтому ни один здравомыслящий человек, будучи осведомленным о таком химическом составе, добровольно не согласился бы вводить его под кожу.