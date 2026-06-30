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В Астане на месяц закрыли проезд вдоль улицы Сауран

В Астане полностью перекрыт местный проезд вдоль улицы Сауран на участке от ул. Алматы до ул. Керей Жанибек хандар, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом стало известно сегодня, 30 июня 2026 года, из заявления столичного акимата.

Также отмечено, что работы по устройству инженерных сетей продлятся до 30 июля.

«Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Кроме того, для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Немного ранее стало известно, что на важной улице Алматы из-за строительства ЛРТ введут ограничения.