В Астане на месяц закрыли проезд вдоль улицы Сауран

Об этом стало известно сегодня, 30 июня 2026 года, из заявления столичного акимата.
Также отмечено, что работы по устройству инженерных сетей продлятся до 30 июля.
«Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения», — говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.
Кроме того, для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.
Немного ранее стало известно, что на важной улице Алматы из-за строительства ЛРТ введут ограничения.