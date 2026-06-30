Власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС (видео)

Ситуация с обеспечением Красноярского края топливом держится на ежедневном контроле, сообщил 30 июня губернатор Михаил Котюков.
Он подчеркнул, что сейчас в приоритете — северный завоз, проведение сезонных сельскохозяйственных работ, тушение лесных пожаров, бесперебойная работа социальных учреждений, коммунальных служб и других организаций, от которых зависит жизнеобеспечение региона.
Министерство промышленности и торговли края совместно с поставщиками и сетями АЗС отслеживает наличие топлива и потребности отраслей. Министр Максим Ермаков сообщил, что на территории нашего края существует дефицит топлива, но он «не такой критичный», как у некоторых других соседних регионов.
По словам губернатора, все заявки муниципалитетов и проблемные вопросы будут отрабатываться в ручном режиме с учетом обстановки в каждой территории. Также системные меры по стабилизации топливного рынка во всех регионах страны принимает федеральный штаб.
«В настоящее время общекраевых ограничений на отпуск топлива на АЗС вводить не планируем. Это право остается за самими продавцами топлива, чтобы не допускать искусственного ажиотажа. Отдельно поставил задачу жестко пресекать любые попытки спекуляций», — заявил губернатор Красноярского края.
Со слов водителей, на некоторых заправках Красноярского края уже несколько дней действуют лимиты на продажу топлива. Кроме того, часть АЗС ряда сетей перестали работать.
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