Власти Красноярского края не планируют вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС (видео)

Министерство промышленности и торговли края совместно с поставщиками и сетями АЗС отслеживает наличие топлива и потребности отраслей. Министр Максим Ермаков сообщил, что на территории нашего края существует дефицит топлива, но он «не такой критичный», как у некоторых других соседних регионов.