Сбер обустроил третью экологическую тропу в Ростовской области на Раздорских склонах

Валерий Кизко, региональный директор Ростовского отделения Сбербанка в г. Волгодонске: «Для Сбера экология и сохранение природы — это часть нашей человекоцентричной стратегии. Мы не просто устанавливаем указатели и скамейки, мы делаем экомаршруты технологичными. Главная ценность тропы на Раздорских склонах — её уникальное биоразнообразие. Здесь произрастает 400 видов растений, обитает более 500 видов животных, 17 из которых занесены в Красную книгу России. Прогуливаясь по этим склонам, мы погружаемся в уникальный заповедный мир, и наша задача — открыть эту хрупкую красоту людям, не причиняя вреда экосистеме».