Сбер обустроил третью экологическую тропу в Ростовской области на Раздорских склонах

В Усть-Донецком районе состоялось торжественное открытие нового экологического маршрута «Раздорские склоны».
Проект реализован Сбером совместно с министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области и дирекцией особо охраняемых природных территорий областного значения при научной поддержке ЮФУ, ЮНЦ РАН и Ростовского областного отделения Русского географического общества.
Новый маршрут пролегает по территории охраняемого ландшафта регионального значения «Раздорские склоны», площадь которого насчитывает 1117 гектаров. Это уже третий совместный проект Сбера и минприроды области по созданию экологических троп: ранее были благоустроены маршруты в Горненском заказнике и в хуторе Старозолотовском.
Валерий Кизко, региональный директор Ростовского отделения Сбербанка в г. Волгодонске: «Для Сбера экология и сохранение природы — это часть нашей человекоцентричной стратегии. Мы не просто устанавливаем указатели и скамейки, мы делаем экомаршруты технологичными. Главная ценность тропы на Раздорских склонах — её уникальное биоразнообразие. Здесь произрастает 400 видов растений, обитает более 500 видов животных, 17 из которых занесены в Красную книгу России. Прогуливаясь по этим склонам, мы погружаемся в уникальный заповедный мир, и наша задача — открыть эту хрупкую красоту людям, не причиняя вреда экосистеме».
Маршрут состоит из пяти тематических остановок, оборудованных информационными стендами. На стартовой точке посетители могут увидеть карту особо охраняемой природной территории (ООПТ), пройти инструктаж и подключиться к цифровому путеводителю. Остановки «Голоса птиц», «Растительный мир», «Животные» и «Насекомые» в увлекательной форме знакомят гостей с краснокнижными и типичными представителями донской фауны: от соловья и европейской косули до дыбки степной и жука-оленя.
Технологической изюминкой проекта стал цифровой формат. Все стенды оснащены QR-кодами, отсканировав которые, посетители могут бесплатно прослушать аудиогид прямо с мобильного телефона.
Алла Кушнарёва, министр природных ресурсов и экологии Ростовской области: «Охраняемый ландшафт “Раздорские склоны” — это настоящая сокровищница донской природы, где сосредоточено колоссальное видовое разнообразие, 60 из которых занесены в региональную Красную книгу. Открытие нового маршрута — важный шаг в развитии экологического туризма в регионе. Благодаря поддержке Сбера и участию научного сообщества нам удалось создать не просто прогулочную зону, а современную просветительскую площадку. Уверена, что экотропа станет точкой притяжения для всех, кто хочет изучать богатство и уникальность донской природы».
Проект стал частью комплексной стратегии Сбера по устойчивому развитию. В Ростовской области банк развивает волонтерское движение, в котором участвуют более 500 сотрудников, реализует образовательные и благотворительные проекты, поддерживает природоохранные инициативы — от высадки деревьев и очистки водоемов до сохранения исчезающей донской породы лошадей.
Справочно: ООПТ «Раздорские склоны» включает три кластера с балками Крутенькая, Большая и Малая Медвежьи, Таволжанка и другими. Биоразнообразие территории представлено 400 объектами растительного мира, 539 видами животных (из которых 492 — насекомые). В Красную книгу Ростовской области включено 60 видов, в Красную книгу РФ — 17 видов.
Источник: пресс-служба Сбербанка.